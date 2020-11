‘Susto grande’, diz apresentadora da TV Gazeta após acidente no Litoral Sul

A jornalista Sofia Sepreny, apresentadora da TV Gazeta, se manifestou neste sábado (21) sobre o acidente que sofreu ontem em um trecho da rodovia AL-101 Sul, próximo de Lagoa Azeda, povoado de Jequiá da Praia, Litoral Sul de Alagoas.

Por meio das redes sociais, a jornalista disse que passou por um susto grande, mas tranquilizou a todos e afirmou que ela e as duas amigas que estavam no veículo estão bem.

“Comigo está tudo bem, graças a Deus. Queria muito agradecer, por mim e por minhas amigas, todas as mensagens de oração, de positividade que vocês mandaram. Estamos bem. Minha amiga Larissa está bem. Minha amiga Mayra, que estava um pouco mais machucada, já está bem, já está em casa. Graças a Deus foi só isso. O resto foi dano material. Foi um susto grande. Mas estou passando para agradecer todas as mensagens e dizer que nós três estamos bem. Foi só um susto daqueles”, disse a jornalista em seu perfil no Instagram.

Sofia dirigia o veículo e estava acompanhada de mais duas pessoas quando o carro foi atingido por uma roda de caminhão. O acidente deixou uma pessoa ferida. Segundo informações colhidas pelos militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) no local, o caminhão seguia no sentido contrário do veículo conduzido pela jornalista, quando a última roda do lado esquerdo se soltou e bateu de frente no Volkswagen T Cross, acertando o motor do veículo.

Fonte: TNH1