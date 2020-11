Taís Araujo e Lázaro Ramos revelam que estão com covid-19

Taís Araujo e Lázaro Ramos informaram aos seus seguidores que testaram positivo para Covid-19. Em publicação compartilhada por ambos no Instagram, o casal informou que está em isolamento com os dois filhos, João e Maria, e seguindo protocolos de segurança.

“Querido amigos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês que, infelizmente, nossa família testou positivo para Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isto mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos porque a pandemia infelizmente está longe do fim”, aviso o texto assinado pelos dois.

Tanto Taís quanto Lázaro tiveram apenas sintomas leves. Já as crianças, João, de 9 anos, e Maria, de 5, estão assintomáticas. Mesmo assim, a família optou pela quarentena para não transmitir o vírus para outras pessoas.

“Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid 19. Estamos isolados e seguindo ainda mais rigorosamente todas as precauções médicas. Sentimos sintomas leves, e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas”, escreveu.

O texto encerra-se pedindo que as pessoas reforcem os cuidados em meio a pandemia do coronavírus e não subestimem a doença.

“Com fé, esperamos este tempo passar. Viemos aqui por respeito e para tranquilizar vocês, mas também para lembrar a todos da fragilidade humana e para pedir a todos que sigam se cuidando. Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem. Com amor, Lázaro e Taís”, concluíram.

O casal recebeu apoio de amigos e fãs nos comentários das publicações. “Vocês vão passar por isso sem sustos. Carinho”, disse Boninho. “Melhoras amores!”, desejou Alinne Moraes. “Vai ficar tudo bem”, escreveu Thelma Assis. “Fiquem bem, queridos”, desejou Alessandra Maestrini.

