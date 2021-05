Taís Araújo toma a vacina contra a Covid-19 e faz desabafo

Aos 42 anos, a atriz Taís Araújo foi mais uma das famosas que recebeu a vacina contra a Covid-19. Na manhã dessa quarta-feira (19), a famosa publicou um vídeo do exato momento, e aproveitou a oportunidade para fazer um desabafo aos fãs.

Logo no inicio, ela contou que recebeu o imunizante por ser do grupo de risco, e apresentar um quadro de asma grave. Além do mais, ela agradeceu o SUS e pediu por mais conscientização com o próximo.

“Hoje foi meu dia de tomar a vacina, eu tenho asma grave e faço parte do grupo com comorbidade. É fundamental que toda população seja vacinada e confira o calendário de sua cidade. Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas, portanto mesmo vacinados vamos manter os cuidados: usar sempre a máscara e higienizar as mãos com álcool 70% e lavar as mãos com sabão. Cuidem-se”, aconselhou ela.

Ao concluir, ela ainda demonstrou gratidão pelo ato. “Muito obrigada ao SUS e a todos os profissionais de saúde e profissionais que estão dentro dos hospitais a frente dessa batalha contra o COVID 19”, afirmou.

“Ai que notícia maravilhosa, você merece demais”, revelou um fã. “Fico mais aliviado, agora”, apontou a segunda pessoa. “Poderosa, isso mesmo rainha”, afirmou a última admiradora.

Fonte: Entretê