Taiwan é 1° a retomar futebol e beisebol

As temporadas de beisebol e futebol começaram com portões fechados em Taiwan no último fim de semana, oferecendo uma rara cena de ação ao vivo para os fãs em suas casas, numa época em que a pandemia do Covid-19 suspendeu a maioria dos esportes profissionais ao redor do mundo.

Taiwan tem sido relativamente bem-sucedida em conter a propagação do vírus, confirmando até o momento 388 casos e seis mortes em uma população de cerca de 24 milhões de pessoas. Globalmente, mais de 110.000 pessoas morreram com o vírus.

O início tardio da Liga Chinesa de Beisebol Profissional foi adiado por mais 24 horas depois que a chuva varreu a ilha, forçando o adiamento do tradicional jogo de abertura da temporada, no sábado.

Portanto, coube ao canhoto cubano Ariel Miranda, ex-Seattle Mariners, dar o primeiro arremesso da temporada para o Chinatrust Brothers contra o Uni-President Lions no Estádio Intercontinental de Beisebol de Taichung no domingo.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, postou uma foto em sua página no Facebook no domingo, assistindo a partida de beisebol em casa, acompanhada por um de seus gatos, e pedindo a todos que se juntem a ela, cada um em seu lar.

“O mais importante é que, quando a epidemia terminar, nos veremos no campo de beisebol!” escreveu ela.

Não foi permitido a presença de torcedores no estádio de 20.000 lugares assististindo os Leões vencerem por 4-1. As diretrizes locais limitam os participantes a um total de 200 pessoas, entre jogadores, treinadores, árbitros, líderes de torcida e jornalistas.

Além disso, qualquer pessoa que entrasse nos estádios de beisebol tinha suas temperaturas verificadas.

A quarta temporada da Liga Futebol de Taiwan também começou no domingo, com o campeão Tatung City FC, perendo para seus rivais na cidade de Kaohsiung, no sul, por 3 a 2 no dia da estreia. O Tatung foi campeão três vezes da liga que acontece de abril a outubro.

