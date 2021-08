Tarcísio Meira morre após complicações de covid-19

O ator Tarcísio Meira morreu na manhã desta quinta-feira, 12, por complicações da covid-19, informou a GloboNews. Tarcísio tinha 85 anos e estava internado desde o dia 6 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar da doença.

Sua mulher, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, está internada no mesmo hospital também enfrentando a doença.

No último boletim médico divulgado, na terça-feira, 10, os médicos informaram que o ator estava intubado na UTI e realizando hemodiálise contínua.

O boletim comunicou ainda que Glória está se recuperando bem e recebe oxigênio nasal.

Tarcísio e Glória foram casados por quase 60 anos e receberam as duas doses de vacina contra covid-19.

Vale lembrar que as vacinas funcionam e salvam vidas, no entanto, não são infalíveis. Com a imunização completa, a probabilidade de infecção – bem como de casos graves e mortes – diminui, mas os cuidados devem ser mantidos, já que o vírus segue em circulação.

Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho – fruto do relacionamento dos atores – disse em seu perfil no Instagram que os sogros contraíram o vírus por um descuido.

Nascido em São Paulo capital em 5 de outubro de 1935, Tarcísio Meira teve uma longa carreira artística, tendo estreado nos palcos do teatro em 1957, na peça A Hora Marcada. Dois anos depois, em 1959, fez sua estreia na televisão com Noites Brancas, na TV Tupi. Na mesma emissora, atuou em Uma Pires Camargo, em 1961, ocasião na qual conheceu Glória Menezes, com quem se casaria.

O ator foi o primeiro protagonista de uma telenovela diária em 2-5499 Ocupado, na TV Excelsior, em 1963. Anos depois, em 1967, chegou à TV Globo com a novela Sangue e Areia, novamente contracenando com sua mulher Glória. Em 1970, o casal voltou a atuar junto no clássico Irmãos Coragem.

Em sua longeva e brilhante carreira, Tarcísio colecionou personagens marcantes que marcaram a história a televisão brasileira em mais de 60 produções – entre novelas, minisséries e especiais.

Fonte: Terra