Taxa de Homicídios cai pelo 19º mês consecutivo na capital

A Segurança Pública de Alagoas continua apresentando resultados expressivos no combate à violência no estado. O mês de janeiro encerrou com queda de 17,6% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em Maceió, o que representa para a capital alagoana o 19º mês seguido de redução deste tipo de crime. Os principais indicadores criminais foram apresentados durante entrevista coletiva, realizada na sede da SSP, no Centro, nesta segunda-feira (17).

De acordo com dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (NEAC), Maceió contabilizou 28 homicídios em janeiro. O mesmo período do ano de 2019 teve um total de 34 casos. Já quando analisamos os dados referentes a Alagoas, constatamos que houve uma pequena elevação de 0,9%. O mês totalizou 110 mortes, uma a mais que o total de 2019, que contabilizou 109 crimes violentos contra a vida.

Apesar do pequeno aumento, o número ainda é baixo comparado a anos anteriores, como destaca o secretário da Segurança Pública, Lima Júnior. “Estamos brigando com os nossos melhores resultados. O ano de 2019 teve o número mais baixo de homicídios da história e iniciamos o ano mantendo essa média. Seguiremos intensificando as ações de combate a homicídios, priorizando sempre prender aquele que mata em Alagoas”, enfatizou.

Ainda durante a coletiva, foram apresentados números referentes a roubo de veículos e de roubo a coletivo urbano.

Os crimes cometidos dentro dos ônibus que circulam pela capital tiveram redução de 50% em janeiro. Apenas cinco ocorrências foram registradas, já no mesmo mês do ano anterior o número foi de 10 assaltos.

Roubo de cargas também apresentou redução de 33,3%, com um total de quatro casos registrados em todo o estado. Em janeiro de 2019 o Neac contabilizou seis crimes.

O secretário Lima Júnior disse que a integração entre as forças de segurança tem garantido bons resultados também no combate a Crimes Contra o Patrimônio (CVP), que seguem tendência de queda nos últimos anos.

“Em muitos estados do Nordeste, por exemplo, os números de homicídios e outros crimes tiveram alta neste início de ano. Aqui em Alagoas estamos trabalhando duro para manter os resultados positivos, que já são baixos. Iremos fortalecer ainda mais a integração, as estratégias de segurança e contamos com a população, por meio do Disque Denúncia, para contribuir com nosso trabalho”, finalizou.

Fonte: Agência Alagoas