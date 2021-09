Taxa de infecção por Covid-19 cai para 0,66 em Alagoas

Representada pela sigla Rt, a taxa de transmissibilidade – ou de infecção – do novo coronavírus em Alagoas atingiu um dos menores números já registrados no estado. Segundo informações da plataforma Covid-19 Analytics, desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo, a taxa Rt de Alagoas está em 0,66 nesta sexta-feira (24). No Brasil, a taxa de transmissibilidade está em 1,15, índice muito superior ao alagoano.

O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Herbert Charles Barros, explica que esse número é um indicativo médio de casos secundários que surgiram a partir de um caso primário. “Quando essa taxa é igual a 1, significa que 100 pessoas infectam outras 100 pessoas. A taxa de 0,66 quer dizer que 100 pessoas infectam outras 66. E é importante que essa taxa se mantenha abaixo de 1 para a contenção do surto”, explicou.

Herbert Charles destaca que a queda na taxa de transmissão é reflexo de uma junção de fatores, incluindo o distanciamento social e o uso de máscara. “É necessário que a população continue adotando as medidas preventivas e se proteja contra o novo coronavírus, mantendo o distanciamento social, usando máscara e higienizando as mãos”, reforçou.

Em Alagoas, no início da pandemia em 2020, a taxa Rt já chegou a 3,47, o que significa que 100 pessoas infectadas transmitiam o vírus para outras 347 pessoas.

Para que a taxa de transmissão do vírus continue abaixo de 1, é preciso que a população continue atenta aos cuidados no combate à Covid-19, inclusive para evitar a proliferação de novas variantes. Por isso, não esqueça:

– Use máscara ao sair de casa;

– Respeite os protocolos de distanciamento social;

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool a 70%;

– Evite tocar os olhos, nariz ou boca;

– Cubra nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar;

– Fique em casa se você se sentir indisposto;

– Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e/ou dificuldade para respirar.

