Taxa de ocupação da UTI pra Covid-19 em Maceió sobe de novo e chega a 95%

Maceió registrou 95% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 nesta segunda-feira (29), de acordo com o boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Desde as 17h da última sexta (26) a taxa na capital vem subindo, com ocupação acima de 90%.

Evolução da taxa de ocupação de Maceió:

10h do dia 29 de junho – 95% de ocupação

11h do dia 28 de junho – 93% de ocupação

13h do dia 27 de junho – 91% de ocupação

17h do dia 26 de junho – 91% de ocupação

Em todo estado existem 1.218 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus. Desses, Maceió conta com 165 leitos de UTI e até a última atualização, 156 estavam ocupados. No interior do estado, a taxa de ocupação era de 71%. Somando capital e cidades do interior, a taxa de ocupação de leitos de UTI em Alagoas era de 87%.

No interior do estado os municípios de São Miguel dos Campos e Marechal Deodoro apresentam ocupação de 100% dos leitos de UTI nas últimas 24h.

Maceió é a capital do Brasil em que o vírus se espalhou com mais rapidez, de acordo com uma pesquisa do Ibope, coordenada pelo pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas.

A Sesau atualiza diariamente a quantidade de leitos e a sua respectiva ocupação nos hospitais da rede pública e contratualizada.

O novo decreto de emergência publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 23, que prorrogou as medidas de isolamento contra o coronavírus em Alagoas, termina nesta terça-feira (30).

Fonte: G1/AL