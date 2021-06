Taxa de ocupação de leitos de UTI cai em AL, mas continua em nível elevado

Apesar de ter reduzido, a taxa de ocupação de leitos de UTI em Alagoas para pessoas com Covid-19 continua em nível elevado. Os pesquisadores do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 apontaram, em relatório divulgado nesta segunda-feira (28), que a maioria das cidades que oferecem esse tipo de leito está com índice acima de 80%.

O estudo aponta para os dados colhidos durante a 25ª Semana Epidemiológica (de 20 a 26 de junho). Dos dez municípios alagoanos com leitos de UTI para tratamento da Covid (incluindo Delmiro Gouveia, onde foi inaugurado um hospital recentemente), seis permaneciam com taxa de ocupação igual ou superior a 80%, sendo que Arapiraca, Coruripe e Palmeira dos Índios registravam 100% de ocupação.

Entre as ocupações mais baixas, estavam União dos Palmares e Porto Calvo, que registraram neste taxas iguais a 33% e 50%, respectivamente.

No domingo, o indicador geral estava em 77%, com 309 leitos ocupados de uma oferta de 400. Desde o início da segunda quinzena que a taxa de ocupação de leitos de UTI não ficava abaixo de 80% em Alagoas.

Na 25ª Semana, Alagoas contabilizou 5.367 casos da doença e 146 óbitos pela Covid-19. Um redução de 9% nos casos confirmados e um aumento de 12% no número de mortes.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Saúde), já são 5.281 mortos pela doença em Alagoas. O número de infectados chegou a 214.509.

Fonte: G1/AL