Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 em Arapiraca chega a 94%

O aumento do número de casos de Covid-19 e, consequentemente, a ocupação de leitos clínicos e de UTI nos hospitais de Alagoas, tem preocupado bastante os profissionais de Saúde.

O médico de Santana do Ipanema, Jacob Rêgo Miranda, aproveitou suas redes sociais para fazer um apelo para que a população sertaneja amplie os cuidados e procure manter o distanciamento social.

“A pandemia está vivendo um crescimento preocupante. Aqui em Alagoas, mais de 10 pessoas estão perdendo a vida diariamente. Peço para que vocês fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade, usem a máscara de forma adequada e usem álcool em gel o tempo inteiro. Em Santana do Ipanema os casos tem aumentado assustadoramente”, informou ele em vídeo publicado.

De acordo com o último Boletim de Leitos, publicado nessa quinta-feira (25) pelo Governo de Alagoas, a cidade de Santana do Ipanema, que atende a 10ª e a 11ª Região de Saúde do estado, está com ocupação alarmante.

Dos 20 leitos clínicos destinados a pacientes com Covid-19, apenas um está desocupado. O mesmo acontece com os leitos de UTI, dos 10 disponíveis na cidade, apenas um está desocupado.

“Estamos preocupados com o possível colapso da rede hospitalar em Santana do Ipanema. As pessoas vão chegar ao hospital e não vão conseguir atendimento de qualidade porque não terão profissionais suficientes”, alertou Jacob.

Fonte: 7 Segundos