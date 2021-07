Taxa de ocupação de leitos de UTI volta a cair em Alagoas e chega a 49%

Com as ações desenvolvidas pelo Governo de Alagoas no enfrentamento à pandemia da Covid-19, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para o tratamento da doença, voltou a registrar queda nas unidades hospitalares do Estado. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), nessa quinta-feira (21),o percentual de ocupação corresponde a 49%.

Um índice abaixo dos 50% não era visto na Rede Pública de Saúde desde o dia 31 de janeiro deste ano, de acordo com informações da Central de Regulação de Leitos de Alagoas. Na semana passada, a taxa de ocupação de leitos de UTI foi menor do que 60%, o que não se via em Alagoas desde o mês de fevereiro. Nesta quinta-feira (22), das 400 vagas de UTI destinadas para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 194 estavam ocupadas.

Para Alexandre Ayres, secretário de Estado da Saúde, a redução na taxa de ocupação de leitos de UTI se repete pelo avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19. “Mais uma vez Alagoas é exemplo para o Brasil no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Com a ampliação de leitos hospitalares, o avanço da campanha de vacinação e, seguindo sempre a ciência, estamos reduzindo a ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 na Rede Pública de Saúde”, ressaltou Ayres, ao apelar para que a população continue mantendo as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, evitando as aglomerações, higienizando as mãos e usando máscara ao sair de casa.

Ampliação de Leitos – Uma das principais medidas implementadas pelo Governo de Alagoas, por meio da Sesau, foi a ampliação de leitos exclusivos para o tratamento de pacientes contaminados pela Covid-19. Os maiores esforços foram para abrir as vagas em UTI para garantir assistência aos pacientes com a forma mais grave da doença. Durante a pandemia, foram abertos 400 leitos públicos de UTI em 20 hospitais, que estão localizados nos municípios de Porto Calvo, Arapiraca, União dos Palmares, Santana do Ipanema, Penedo, Coruripe Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, Delmiro Gouveia e Maceió.

Ainda segundo o boletim divulgado diariamente pela Sesau, nesta quinta-feira (22), a taxa de ocupação geral dos leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 está em 28%, com 420 usuários do SUS recebendo cuidados para se recuperar da doença. No geral, Alagoas possui 1.488 vagas para o tratamento da doença, divididas em leitos de UTI, Clínicos e Intermediários, esses últimos localizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

por João Victor Barroso – Agência Alagoas