Taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 chega a 81%

Boletim atualizado nesse sábado (06), que traz a distribuição de pacientes internados com o novo coronavírus na rede hospitalar, revela o aumento da taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas últimas 24 horas. Em Alagoas, nessa sexta-feira (05), o percentual era de 78%, saltando sábado para 81%.

Se forem levados em conta apenas os leitos de Maceió, a taxa de ocupação chegou a 78%, com 136 internações. Já no interior a situação continua grave e chegou a 84%, com 107 internações, ultrapassando a margem de segurança indicada pelo Subcomitê de Epidemiologia ligado ao Comitê Científico do Consórcio Nordeste.

Nesse sábado, 530 novos casos e 13 mortes por Covid-19 foram confirmados em Alagoas. Desta forma, o estado tem um total de 134.949 casos confirmados e 3.073 óbitos.

Fonte: Gazetaweb