Técnica de enfermagem morre em Maceió por Covid-19

Morreu em Alagoas a primeira profissional de enfermagem com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Alaine Nascimento era técnica de enfermagem na Cooperativa dos Profissionais da Área de Atenção a Saúde de Alagoas (Coopsano). A informação foi confirmada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren-AL) nesta terça-feira (12).

De acordo com o Coren, 371 profissionais de enfermagem do estado foram afastados dos postos de trabalho, 280 casos suspeitos e 91 confirmados.

Alaine faleceu na segunda-feira (11). O Conselho não deu detalhes sobre como ela adoeceu nem onde estava se tratando da doença.

“Hoje, bicentenário da enfermeira britânica Florence Nightingale, a pioneira da enfermagem moderna. Ficou famosa pela revolução do cuidado durante o tratamento de feridos na guerra, uma verdadeira inspiração. Não imaginaríamos que em 2020 enfrentaríamos outra guerra, dessa vez contra o invisível. A pandemia do coronavírus colocou a enfermagem na linha de frente do combate. Mundialmente a população tem percebido, ainda mais, a importância da enfermagem”, destacou o presidente do Coren, Renné Costa.

Segundo o conselho, a atualização nos números é feita quando uma instituição de saúde do Estado comunica novos casos ao Coren-AL. Os números, porém, ainda não refletem a atual situação vivida no estado. O Coren ainda aguarda os dados de muitas instituições que ainda não responderam a solicitação.

O Coren-AL já solicitou aos enfermeiros responsáveis técnicos de todas as instituições de saúde do Estado, que comuniquem o caso de qualquer profissional afastado com suspeita, internado e/ou óbito confirmado por Covid-19.

Fonte: G1/AL