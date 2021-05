Técnico do CRB recebe alta após se recuperar da Covid-19

O técnico do CRB, Roberto Fernandes, recebeu alta no final da tarde desta quinta-feira (6), após passar quase uma semana internado para se recuperar da Covid-19. Aos 50 anos, o treinador foi hospitalizado na Santa Casa de Maceió, após sentir muito cansaço. Agora ficará em repouso em casa.

Enquanto o técnico está ausente das atividades, em recuperação, o time vem sendo treinado normalmente, em atividades diárias, pelo auxiliar Fernando Alves.

Roberto foi diagnosticado com Covid no dia 27 de abril. Quando saiu o resultado do exame, ele foi afastado imediatamente das atividades.

O comandante estava internado na Santa Casa de Maceió desde o último sábado (1), melhorou nos últimos dias e, agora, vai para casa ficar com a família.

Através do Instagram, o técnico agradeceu agradeceu a todos os colaboradores e destacou o carinho com que foi tratado durante os dias em que esteve internado.

Fonte: Gazetaweb