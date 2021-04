Técnico do CSA, Bruno Pivetti, é diagnosticado com Covid-19

O novo comandante do CSA teve uma notícia muito dura, um dia após iniciar os trabalhos à frente do clube. Na tarde desta quarta-feira (28), Bruno Pivetti foi diagnosticado com o novo coronavírus. Com isso, o técnico está de fora do clássico com o CRB deste sábado (1º), válido pela oitava rodada do Campeonato Alagoano.

O clube informou que o treinador azulino está assintomático e está sendo acompanhado pelo seu corpo médico. Segundo o protocolo, Pivetti irá ficar longe dos trabalhos por dez dias, retornando por volta do dia 8, um sábado. Além do Clássico das Multidões desta semana, o técnico também ficará fora da última rodada da fase de grupos do Alagoano, na próxima quarta (5), quando o Azulão visita o CSE, em Palmeira dos Índios.

Ainda não se sabe quem irá comandar o time marujo nestes dois compromissos. Antes de Bruno Pivetti aterrissar em Maceió, o técnico da equipe sub 20, Adriano Rodrigues, assumiu a responsabilidade e ficou à beira do gramado.

Bruno Pivetti foi anunciado oficialmente pelo clube azulino nessa segunda (26) e teve uma conversa inicial com o elenco ao entardecer daquele dia. Posteriormente, na terça (27), o técnico comandou o seu primeiro treinamento e conheceu as peças que tem à sua disposição para a disputa desta temporada.

Assim, o Departamento Médico marujo já se encontra em alerta. Com o primeiro contato de Pivetti, o elenco deve ser submetido a uma avaliação profunda nos próximos dias devido ao risco de contágio do novo coronavírus dentro do CT Nelson Feijó.

