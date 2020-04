Tenório acredita que competições não devem voltar no início de maio

Após a decisão dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro em prorrogar o período de férias dos jogadores por mais 10 dias, o presidente do CSA, Rafael Tenório, conversou com a Gazetaweb sobre a decisão. Ele foi o representante do Azulão no encontro online.

“Foi prorrogado por mais 10 dias em comum acordo entre os clubes e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)”, disse.

O mandatário azulino ainda foi mais além e não se mostrou otimista com relação a volta das competições de futebol no tempo previsto pela entidade nacional.

“Na minha opinião, eu acredito que as competições não voltarão no tempo previsto”, afirmou Tenório, que ainda destacou que, na reunião, não foi discuto nada sobre possíveis novas prorrogações.

Sobre a possível proposta da CBF de que as partidas das duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro poderiam acontecer no estado de São Paulo, ele afirmou que também não houve discussão.

“Não foi discutido. Para mim, futebol não foi feito para jogar de portões fechados, não é coisa só para a televisão”, disse o presidente do clube marujo.

Alguns jogadores do elenco, como Alecsandro e Jean Kléber, têm o fim do contrato neste mês de abril, mas Rafael disse que o tema ainda não foi conversado. “Essa não é a hora de romper contrato ou contratar ninguém, porque a gente não tem receita para isso”, finalizou ele.

