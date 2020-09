Tentativa de homicídio deixa um ferido em Taquarana

Um homem ficou ferido após ser baleado nesse sábado (19), no município de Taquarana. De acordo com informações da polícia, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo.

Segundo a polícia, o homem, de 26 anos, estava bebendo com um grupo de amigos em uma calçada no Centro, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram e atiraram contra a vítima.

Os acusados fugiram em uma motocicleta. O homem foi socorrido com ferimentos na região do tórax e braço. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade e, em seguida, transferido para o Hospital de Emergência do Agreste.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) fizeram buscas na região, mas os acusados não foram localizados. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Fonte: Gazetaweb