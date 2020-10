Testes da vacina contra covid-19 serão concluídos na sexta

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que até sexta-feira (16) a secretaria estadual da Saúde e o Instituto Butantan já vão ter em mãos os resultados conclusivos da terceira fase de testes da Coronavac, a vacina contra o novo coronavírus (covid-19), que é analisada em Ribeirão Preto.

O imunizante é desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, no Brasil. O Estado de São Paulo já firmou um acordo de US$ 90 milhões para aquisição de 46 milhões de doses da vacina. A expectativa é que a campanha de vacinação tenha início em dezembro.

Os resultados vão ser divulgados na segunda-feira (19), pelo diretor do Butantan, Dimas Covas. “Até aqui, todos eles positivos. Nenhuma colateralidade em relação aos 13 mil voluntários, médicos e enfermeiros que foram vacinas em sete estados brasileiros”, disse o governador.

Testes na região

A vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório Sinovac e o Instituto Butantan é testada em 16 centros de pesquisa espalhados pelo País, sendo dois na região: Ribeirão Preto e Barretos. Em Ribeirão Preto, os testes acontecem no Hospital das Clínicas.

Além da Coronavac, o laboratório Janssen/Johnson&Johnson também anunciou que iria analisar a vacina aplicada em voluntários de Ribeirão Preto. Porém, os testes desta vacina estão suspensos, porque um dos voluntários, em local não divulgado, ficou doente após ter sido imunizado.

O laboratório avalia se houve relação com a vacina aplicada.

Fonte: Cidade ON