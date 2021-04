Thaís é a eliminada da semana com 82,29% dos votos

O paredão desta semana no Big Brother Brasil estava bem difícil para o público. Entre Fiuk, Thaís e Arthur, os dois últimos eram os favoritos a eliminação, mas quem acabou saindo foi a cirurgiã-dentista e parceira de Viih Tube. Thaís foi eliminada com 82,29% dos votos nesta terça-feira (13).

Apesar de ter sido chamada de “planta” durante grande parte do reality, Thaís protagonizou algumas cenas chamativas durante sua estadia no BBB. Foi entre ela e Fiuk que rolou o primeiro beijo do programa, e depois a sister ficou correndo atrás do cantor, sendo bastante criticada não só pelos colegas de confinamento mas também pelos internautas.

Ela e Viih Tube “ganharam” um dos piores castigos do monstro, que consistia em andar pela casa cheia de bugigangas penduradas pelo corpo, anunciando as mercadorias, como se estivessem vendendo produtos na praia. Mais tarde, a dentista ganhou uma prova do Anjo, e pode ver sua família. Thaís virou meme nas redes sociais após suas mudanças súbitas de expressão facial e seus vícios de linguagem “tipo” e “sei lá”.

Fonte: Gente