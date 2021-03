Thiago Neves detona arbitragem após empate do Sport

Na noite da última quarta-feira, o Sport ficou no empate por 1 a 1 com o 4 de Julho pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e aumentou a pressão dentro do clube.

Apesar do péssimo resultado, que deixou o Leão na lanterna da chave B, o time de Jair Ventura e Cia saiu enfurecido com a arbitragem de Adriano Barros Carneiro, que anulou dois gols do Leão por impedimento, um deles nos minutos finais.

Nas redes sociais, Thiago Neves, que ainda se recupera da Covid-19, disparou contra o homem do apito e afirmou que apenas o Leão está se dando mal.

‘Não tem como não ficar p… da vida com a arbitragem. O que fizeram foi brincadeira! Tem que começar a chamar os árbitros para dar entrevistas após os jogos, igual aos jogadores. Porque se a gente fala alguma coisa, acaba tomando uma suspensão. Está na hora de começar eles, árbitros, a darem suas versões nas cagadas que eles fazem nos jogos! Porque ultimamente só o Sport está se ferrando!’, postou o meio-campista.

Calendário

O próximo jogo do Sport acontece no fim de semana, quando visita o Bahia pela Copa do Nordeste.

Fonte: LANCE!