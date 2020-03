Thiaguinho aparece de aliança e fãs cogitam reconciliação

Thiaguinho surpreendeu os fãs nesta sexta-feira (28/02/2020). Quatro meses após anunciar a separação de Fernanda Souza, o cantor apareceu usando um anel na mão esquerda, onde tradicionalmente se usa a aliança de casamento. O vídeo, postado pelo cantor Rodriguinho, despertou a curiosidade dos fãs, que logo cogitaram uma reconciliação entre o casal.

Em janeiro desse ano, amigos de Thiaguinho afirmaram que o cantor estaria tentando reatar o relacionamento. Segundo o jornal Extra, o artista aproveitou os primeiros dias do ano em uma festa, mas sem paqueras.

Ele foi prestigiar Péricles numa boate do Rio de Janeiro, mas ainda de acordo com o jornal, só saiu do camarote para acompanhar o cantor em alguns sucessos. Depois, ficou na dele.

Apesar dos indícios, a assessoria do artista nega que ele e Fernanda estejam juntos e afirmou que o anel não é uma aliança.

Fonte: Metrópoles