Thiaguinho confirma live em sua casa

Com muitas lives de shows acontecendo para entreter o público em casa durante a pandemia do novo coronavírus, o cantor Thiaguinho alegrou os fãs e seguidores na noite de ontem (12) com uma boa notícia.

O pagodeiro usou o seu perfil no Instagram para anunciar que fará uma live com grandes sucessos dos seus 18 anos de carreira no dia 23 de abril, direto de sua casa, em São Paulo, e poderá ser vista em seu canal oficial no Youtube.

Parece que muita gente estava esperando o show de Thiaguinho. Logo após o anuncio em sua rede social, o cantor recebeu uma chuva de comentários de seguidores, fãs e amigos famosos agradecendo ele pelo show.

O jogador Neymar, que é muito amigo do sambista, comentou: “Ohhh MEU PAAAI”, a sua ex-mulher, Fernanda Souza, também se manifestou dizendo: “OBAAAAAAAA!”, já a atriz Isabella Santoni escreveu: “Ahhhh, finalmente”, além, claro, de muitas outras mensagens deixadas pelos admiradores de Thiaguinho.

Fonte: ISTO É