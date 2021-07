Thyane fura fila da vacinação e é alvo de investigação

Após a esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, tomar a vacina antes da data prevista pelo calendário de vacinação promovida pela cidade em que mora, a Secretaria Municipal de Fortaleza (SMS) abriu um inquérito para averiguar a legalidade da ação.

Thyane Dantas não poderia ter recebido a dose do imunizante ainda, uma vez que tem apenas 30 anos de idade, e a vacina só é ofertada, até o momento, a pessoas da população geral que têm 32 anos ou mais. O agendamento é um dos requisitos para que a população em geral possa receber o imunizante em Fortaleza. A assessoria de comunicação de Wesley Safadão informou que ela tomou uma “dose da sangria”, que é a sobra de outras aplicações e poderia ser dada a quem estiver no local para não ser descartada, segundo nota.

A “dose de sangria” a que se refere a nota ficou popularmente conhecida como ‘xepa’, mas ainda não está em funcionamento em Fortaleza. Um projeto a respeito do assunto foi aprovado na Câmara Municipal, mas ainda não foi sancionado pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT), por isso, ainda não pode ser colocado em prática.

“A Secretaria Municipal de Fortaleza (SMS) instaurou processo administrativo para averiguar a aplicação da vacona contra a Covid-19 em Thyane Dantas nesta quinta-feira (8). A SMS segue o Plano de Vacinação Nacional e as normas técnicas pactuadas na Comissão Intergestora Bipartide (CIB). O número de fortalezenses que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 chegou a 1.252.848 até quarta-feira (7). Os beneficiados com o reforço garantido pela segunda dose foram 393.929”, publicou a SMS em comunicado.

É importante ressaltar que, nesta quinta-feira (8), apenas o grupo que constava na lista de vacinação disponível no sistema do Governo do Estado de Fortaleza e nascidos no ano de 1989 estavam aptos a receber a dose. Além disso, gestantes com nome na mesma lista também faziam parte desse grupo. O nome de Thyane Dantas não apareceu em nenhuma das publicações.

A mulher de Safadão compartilhou o momento em que recebeu a dose do imunizante contra a Covid-19 nas redes sociais, no mesmo lugar em que Wesley Safadão também estava sendo vacinado. Porém, o cantor estava agendado para receber a vacina e tem idade para tal, conforme consta na lista divulgada pelo poder municipal. A aplicação aconteceu em um dos 10 pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura para aplicação da primeira dose nesta quinta-feira (8).

Fonte: IG