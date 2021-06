Tiago Leifert é chamado às pressas para substituir Faustão

Pela primeira vez em mais de 32 anos de Globo, Fausto Silva deixará de gravar o ‘Domingão do Faustão’ por problemas de saúde.

Na manhã desta quinta-feira, 10, o apresentador acordou se sentindo mal e foi internado no Hospital Insraelita Albert Einstein, em São Paulo. Quem assumirá o dominical neste domingo, 13. será Tiago Leifert, que comanda o ‘BBB’ na emissora.

Confira o comunicado na íntegra

“Nesta semana, Tiago Leifert apresenta o ‘Domingão do Faustão’, substituindo Fausto Silva, que se recupera de uma infecção urinária. Neste domingo, dia 13, irá ao ar uma disputa inédita no mata-mata da ‘Super Dança dos Famosos’. Dançando os ritmos forró e rock, três competidores mostram, no palco do programa, tudo que ensaiaram para garantir uma das vagas da semifinal: o ex-atleta Robson Caetano, vencedor da ‘Dança dos Famosos’ de 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana; as duas ficaram em segundo lugar nos anos de 2016 e 2019, respectivamente.

A semifinal do quadro já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira e Lucy Ramos. Enquanto isso, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas aguardam a repescagem para tentar a chance de voltar à disputa.”

Quadro clínico

Fausto se recupera de uma infecção urinária e permanecerá internado para observação dos quadros de glicemia e pressão arterial. A alta médica está prevista para sábado, 12 de junho.

No início do ano, circularam rumores de que o apresentador estaria com problemas de saúde, no entanto não era nada grave. Faustão passava apenas por ‘sessões de desinchamento’ devido a um edema linfático nas pernas.

Despedida da Globo

Em janeiro de 2021, após diversas negociações, Fausto Silva decidiu deixar a emissora, onde trabalha desde 1989. Em abril, fechou um contrato de cinco anos com a Band, válido a partir de janeiro de 2022. Seu último programa na casa está marcado para o dia 26 de dezembro, sem despedidas.”

por Caroline Ferreira/Terra