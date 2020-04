Tiago Leifert revela surpresa com repercussão do BBB 2020

Após uma edição repleta de bons números, o BBB 2020 está chegando ao fim. A grande final acontece nesta segunda-feira (27), quando será revelado quem a maioria do público escolheu para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A temporada foi uma das mais populares de todos os tempos; a participação do público foi uma situação inesperada para Tiago Leifert, que vibra com a resposta positiva dos telespectadores.

“O clima de Copa do Mundo, com pessoas gritando nas varandas foi algo que me surpreendeu muito. E deixou a equipe muito orgulhosa“, comentou ele sobre o envolvimento e o engajamento nesta temporada.

O apresentador ainda destaca que a edição será lembrada por uma mistura de gerações que acompanhou a edição. “Recebemos muitas mensagens de famílias que estavam assistindo juntas, jovens que estavam acompanhando pela primeira vez e pessoas que falaram que encontraram um programa repaginado, revigorado“, observou Leifert, contente.

Diretor-geral do programa, Rodrigo Dourado, destaca que o BBB 20 tinha o objetivo de resgatar a história do reality show em suas vinte edições. “A atual temporada do ‘Big Brother Brasil’ nasceu junto com o desejo de fazer uma homenagem à trajetória do formato no Brasil. Cada detalhe, surpresa, dinâmica inédita, integrantes do elenco e episódio colocado no ar foi pensado com muito carinho. Olhando para trás, vejo o quanto esse processo foi desafiador, instigante e muito bonito“, recordou.

O anúncio da pandemia do novo coronavírus fez com que a produção tomasse uma decisão inédita, a de explicar a situação pra os confinados. Devido à quarentena, a atração se tornou a válvula de escape da população brasileira em meio ao contratempo que o Brasil e o mundo precisam enfrentar: “Colocar o BBB no ar é um dos maiores desafios da TV mundial. E, na reta final, tivemos ainda o desafio de levarmos entretenimento para tanta gente nesse momento difícil por que estamos passando“.

“Nos adaptamos e adotamos todas as medidas necessárias para garantir a segurança da nossa equipe e o dinamismo do programa com mais dias de exibição. É bom saber que em um momento como esse, o programa tem a capacidade de unir as pessoas, mesmo que seja através de uma prova, na votação e na torcida por um candidato. Como diretor e, assim como tantos brasileiros, sendo apaixonado pelo BBB, posso dizer que olhar para esse resultado é motivo de muito orgulho“, analisou Dourado.

Fonte: RD1