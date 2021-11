Tilápia com molho italiano faz sucesso às margens do Rio São Francisco, em Penedo

É das águas do rio São Francisco que vem um dos peixes mais procurados na cidade de Penedo, região sul de Alagoas, e que faz sucesso entre chefs de cozinha e amantes da gastronomia: a tilápia. Com sua carne leve e saborosa, ela favorece a criação de pratos com as mais variadas combinações a acompanhamentos.

O chef Sandro Carvalho foi um dos que se renderam aos sabores do peixe. Em entrevista à Gilka Mafra, no programa Isso é Alagoas deste sábado (6), ele falou sobre a criação de um prato que lhe deu um prêmio durante um festival gastronômico na cidade.

O prato, tilápia ao molho pesto com limão siciliano, tem uma combinação que rende uma explosão de sabores quando vai à boca. “É um prato simples, porém sofisticado e saboroso”, comenta o chef.

Como o restaurante em que Carvalho trabalha, às margens do Velho Chico, tem cardápio italiano, veio a inspiração para fazer essa combinação inusitada inserindo a tilápia entre os pratos.

“Nós trabalhamos com massas e a tilápia é um prato regional. E junto com o risoto, que é italiano, deu essa combinação”, explicou Sandro.

O sabor sem igual garante o sucesso do prato que é o mais procurado no restaurante.

Link do vídeo: https://g1.globo.com/al/alagoas/issoealagoas/noticia/2021/11/13/tilapia-com-molho-italiano-faz-sucesso-as-margens-do-rio-sao-francisco-em-penedo.ghtml

Fonte: G1/AL