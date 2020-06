Time do Catar negocia com Dudu e prepara oferta ao Palmeiras

O Palmeiras deve receber, nos próximos dias, uma oferta oficial de um clube do Catar por Dudu. Representantes do jogador estão conversando com o Al-Duhail e dirigentes palmeirenses estão cientes das conversas, embora nada tenha chegado ainda. Os valores seguem sob sigilo, mas é considerada alta a probabilidade de saída do principal jogador do time.

A informação das conversas de Dudu com o Al-Duhail foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte. Ao LANCE!, o Palmeiras disse não ter recebido nenhuma oferta ainda. André Cury, empresário do jogador, também negou que tenha sido realizada uma proposta formal pelo camisa 7.

A situação, contudo, dá indícios da saída de Dudu. As conversas entre os agentes do jogador e o clube do Catar estão ocorrendo, com dirigentes do Palmeiras cientes de que existe esse diálogo. O clube brasileiro, no entanto, não tem em mãos quais seriam os valores envolvidos, até porque não foi procurado de forma oficial por nenhum representante da equipe asiática.

Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, é alvo de equipes do exterior. No começo do ano passado, quando esteve especulado, mais uma vez, para jogar na China, recebeu aumento salarial e assinou contrato até o final de 2023. Recentemente, afirmou que queria se aposentar no clube, mas seu nome continua despertando interesse fora do Brasil.

O camisa 7 é o principal nome do elenco atual do Palmeiras. Conquistou a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 no clube, sempre entre os protagonistas, e ostenta a marca de ser o artilheiro do clube no século, com 70 gols em 305 jogos, e é ainda quem mais deu assistências com a camisa alviverde desde 2001. Também acumula a liderança de ser quem mais jogou, balançou as redes e deu passe para gol no Allianz Parque.

O avanço das conversas com o clube do Catar chega em semana na qual Dudu está envolvido em polêmica fora de campo: o atacante é acusado de agredir sua ex-mulher e foi liberado das avaliações físicas do clube, na Academia de Futebol, na terça-feira, para prestar depoimento voluntariamente. O Palmeiras avisou que acompanha a investigação e disse ser contra violência e injustiça.

Fonte: Terra