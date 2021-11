Times avançam de fase no Campeonato Municipal de Futebol de Penedo

Quatro times avançaram para a fase quartas de final do Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo, competição promovida pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

O resultado dos jogos da primeira rodada das oitavas de final garantiu a passagem do São Vicente, da Ponte Preta, do São Paulo (comunidade Ponta Mofina) e do sub-20 do Sport Club Penedense.

As partidas acontecem no Estádio Dr. Alfredo Leahy, onde mais quatro confrontos acontecem no próximo final de semana, rodada que definirá a disputa das quartas de final do Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo.

A competição organizada pela Secretaria de Esportes de Penedo foi iniciada em 04 de setembro, com 15 times divididos em três grupos.

Além de troféus, medalhas e premiação em dinheiro para o campeão, vice e terceiro colocado, a gestão Crescendo Com Seu Povo também vai premiar o artilheiro e o melhor goleiro da competição.

Fonte: Decom PMP