Tirullipa faz xixi na live de Wesley Safadão

Tirullipa surpreendeu ainda mais na live de Wesley Safadão e Luiz Carlos, neste domingo (17). A agitação foi tamanha que o humorista não saiu de cena nem mesmo para ir ao banheiro.Quando a música da vez era Depois do Prazer, Tirullipa parou em frente ao palco, só de sunga e começou a fazer xixi. Safadão e Luiz Carlos começaram a rir e até se perderam na letra que estavam cantando.

“Eu não posso sair no banheiro, então me desculpe, gente. Estamos à vontade. Agora eu vou me lavar”, avisou após concluir a necessidade.

Chegada triunfalTirullipa começou a aprontar desde a abertura da transmissão, quando chegou a bordo de uma carroça. Ele levou também a mesa e a cadeira de bar para poder acompanhar e interagir.Um outro acessório também chamou a atenção. Tirullipa vestiu uma máscara de proteção com a estampa dos famosos africanos que dançam com caixão, que é um dos memes mais recentes da Internet.

Neymar estava na escuta, sobretudo na canção Coração Machucado. Safadão e Luiz Carlos mandaram o alô, sendo que o sambista ainda perguntou:“Neymar, Rafaella… Um beijo. Dona Nadine está namorando ainda?”

Fonte: O Fuxico