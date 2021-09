Tirullipa sofre acidente de moto e passa por cirurgia

Tirullipa passou por um verdadeiro susto nesta semana. O humorista, conforme relatou em suas redes sociais, precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente enquanto andava com uma motocicleta elétrica.

De acordo com o famoso, a fatalidade aconteceu durante um momento de bobeira, nas ruas do condomínio de luxo onde mora.

“Eu tenho uma moto elétrica que todo mundo tem aí nos condomínios e todo dia eu vou jogar futevôlei e vou de motinha e volto”, iniciou.

“Em uma dessas voltas, eu fui passar entre a lombada e a calçada, a gente sempre passa naquele espaço que cabe o pneu. Eu sempre passava e na sexta-feira, me lasquei”, relatou em seguida.

“Agradeço a Deus por não ter batido a cabeça. Cai emborcado, fui apoiar o braço na queda, fraturei a clavícula. Fiz cirurgia, onze parafusos e uma placa. Moto não se brinca. Todo cuidado é pouco. Tem que usar capacete”, completou.

O comediante, a propósito, parece estar em uma maré de azar. Prova disso é que ele, recentemente, foi barrado da lista de jurados do The Masked Singer, programa comandado por Ivete Sangalo na Globo.

Após consecutivas polêmicas, o humorista foi vetado da atração pela direção da emissora. A informação é da colunista Carla Bittencourt.

Para quem não lembra, a primeira delas aconteceu no caso do DJ Ivis, que surgiu agredindo a ex-mulher em vídeos compartilhados na web. Na época, o famoso enfatizou que o agressor deveria receber uma segunda chance.

No segundo caso, e mais recente, envolve o pastor André Vitor, que foi acusado de assediar uma criança em uma gravação que apareceu nos Stories do Instagram de Wesley Safadão. Assim como fez com Ivis, o humorista saiu em defesa dele.

Cabe lembrar que Tirullipa tinha sido uma indicação da própria Ivete Sangalo e a direção da atração gostou da proposta. Inclusive, conversas entre o comediante e a Globo já tinham começado, mas após as situações, que repercutiram de forma negativa na internet, seu nome foi vetado.

Fonte: RD1