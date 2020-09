Tite chama duplas de Fla e Palmeiras em novo ciclo para 2022

O técnico Tite convocou, na tarde desta sexta-feira, o grupo que tentará levar o Brasil a mais uma Copa do Mundo. O treinador anunciou os 23 selecionáveis para os dois primeiros compromissos nas Eliminatórias para o Mundial de 2022, que será disputado no Catar. A lista vale para os confrontos contra Bolívia, em São Paulo, no dia 9 de outubro, e Peru, em Lima, quatro dias depois.

As duas grandes novidades da lista são os meio-campistas Gabriel Menino, do Palmeiras, e Bruno Guimarães, ex-Athletico-PR e hoje no Lyon. Bruno já havia sido convocado uma vez para a equipe principal em março, no entanto, os jogos foram adiados por conta da pandemia. Outro destaque é a volta do flamenguista Everton Ribeiro ao grupo. Flamengo (que teve Rodrigo Caio lembrado) e Palmeiras (que teve o goleiro Weverton convocado) são os únicos times brasileiros com atletas na lista.

Já entre os europeus, o Liverpool é o que tem mais representantes, com 3 jogadores. Real Madrid, Paris Saint Germain e Atletico de Madrid tem 2 selecionáveis cada.

Veja a lista completa:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Santos – Athletico-PR

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus (ITA)

Gabriel Menino – Palmeiras

Alex Telles – Porto (POR)

Renan Lodi – Atlético Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Felipe – Atlético de Madrid (ESP)

Rodrigo Caio – Flamengo

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Neymar – Paris Saint Germain (FRA)

Everton – Benfica (POR)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Richarlison – Everton (ING)

