Tite convoca duplas de Fla e Palmeiras para Eliminatórias

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a Seleção Brasileira para os dois próximos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os duelos serão contra a Venezuela (dia 13, no Morumbi) e Uruguai (dia 17, em Montevidéu ). A equipe verde e amarela tem 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos em busca de vaga no Catar: vitórias contra a Bolívia (5 a 0 na Arena Corinthians) e Peru (4 a 2 em Lima).

A lista não teve grandes surpresas, com a manutenção das duplas de Palmeiras e Flamengo. Do lado paulista, o goleiro Weverton e o volante Gabriel Menino (convocado por Tite como lateral mais uma vez). Já do lado do Flamengo estão o zagueiro Rodrigo Caio e o meio-campista Everton Ribeiro. Outro destaque é a volta de Vinícius Jr., do Real Madrid, ao grupo.

Como aconteceu nas primeiras rodadas das Eliminatórias, os jogos do Brasil como mandante, contra a Venezuela, terá transmissão na TV Globo e no SporTV. Já o duelo com o Uruguai, por enquanto, não haverá transmissão na TV. No jogo passado, contra o Peru, o EI Plus acertou a compra dos direitos de transmissão da partida para o pay-per-view. E faltando menos de uma hora para o início da partida, a TV Brasil anunciou que iria transmitir a o confronto.

Confira a lista completa:

Goleiros

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

Laterais

Alex Telles – Manchester United (ING)

Danilo – Juventus (ITA)

Gabriel Menino – Palmeiras

Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Rodrigo Caio – Flamengo

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Meio-campistas

Arthur – Juventus (ITA)

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool (ING)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Atacantes

Everton – Benfica (POR)

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Neymar – Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison – Everton (ING)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Vinicius Jr – Real Madrid (ESP)

Com informações do Estadão Conteúdo