Tite esconde escalação da Seleção antes de jogo contra o Peru

O técnico Tite não quis revelar a escalação da seleção brasileira masculina de futebol para o duelo contra o Peru, nesta terça-feira, às 21h. O duelo, válido pela segunda rodada das Eliminatórias, acontece no estádio Nacional de Lima.

Segundo Tite, a decisão de esconder o time que vai a campo tem por objetivo não dar armas para Ricardo Gareca, o técnico adversário.

– Nós temos uma série de atletas de alto nível, eu tenho uma equipe montada, mas não quero falar. Os atletas já sabem desde ontem. A base permanece, as ideias permanecem. Mas não quero municiar o Gareca. Você troca uma característica do atleta e já traz uma adversidade – disse o treinador, em entrevista coletiva.

A provável escalação da Seleção para enfrentar o Peru é: Weverton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton (Richarlison), Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

Tite também foi questionado sobre as diferenças entre Peru e Bolívia e projetou um duelo mais difícil para esta terça-feira:

– São dois fatores que temos que analisar. A atuação individual do Brasil foi acima das expectativas. É de se relativizar que a Bolívia não tinha uma qualidade técnica e física igual a nossa… É verdade. Porém o grau de expectativa deles era fazer um bom jogo, perder de pouco e seria uma vitória para eles. E nós com a responsabilidade de jogar bem e fazer resultado. Isso é considerado. Passado esse ponto, o desafio é diferente, com uma equipe de nível técnico superior, físico superior, e um desafio para nós: buscar repetir um padrão. Talvez não com a mesma força técnica. Vamos enfrentar um adversário mais forte em circunstâncias mais fortes – lembrou Tite.

Fonte: GE