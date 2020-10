TJ-AL mantém juiz José Braga Neto afastado e determina abertura de processo

O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz José Braga Neto e manteve ele afastado das funções na Vara de Execuções Penais. A decisão foi tomada em sessão administrativa nesta terça-feira (13).

O magistrado é pai do advogado Hugo Braga Soares, alvo da Operação Bate e Volta, que investiga um esquema de extorsão de presos beneficiados com transferências entre as unidades prisionais do estado.

O G1 entrou em contato por telefone com o juiz Braga Neto, mas ele desligou as ligações.

O julgamento tinha sido iniciado no dia 29 de setembro, mas foi suspenso depois que o desembargador Celyrio Adamastor pediu vistas do processo.

No primeiro dia do julgamento, o desembargador Fernando Tourinho votou pela manutenção do afastamento de Braga Neto. Acompanharam o voto do relator os desembargadores Domingos Neto, Otávio Praxedes, Alcides Gusmão, Paulo Lima, João Luiz Lessa, José Carlos Malta, Sebastião Costa e Washington Luiz.

Após o período solicitado para vistas, o desembargador Celyrio Adamastor também acompanhou o relator, tornando a decisão unânime.

O processo vai investigar se o juiz tentou intervir nas investigações para ajudar o filho.

Fonte: G1/AL