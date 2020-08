Todo o interior de Alagoas passa para a fase amarela

O governo de Alagoas anunciou mais uma mudança no distanciamento social controlado a partir de terça-feira (25), passando os municípios do Sertão da fase laranja para a fase amarela, flexibilizando um pouco mais as regras de prevenção ao contágio do novo coronavírus. As demais regiões do interior já estavam na fase amarela e a capital, na fase azul.

A nova etapa segue a divisão do estado em 10 regiões sanitárias, de acordo com as diretrizes da Matriz de Risco, que norteia a reabertura gradativa dos setores produtivos em cinco fases, classificadas nas cores vermelha, laranja, amarela, azul e verde (veja ao final do texto o setores incluídos em cada fase).

“Nós tivemos o menor número de óbitos nas últimas 17 semanas e segue em queda contínua nas últimas 12 semanas. Em Maceió, na última semana epidemiológica, tivemos uma morte, o menor número de óbitos nas últimas 15 semanas. A capital teve um pico antes do interior, mas de lá para cá eles estão em quedas simultâneas, muito parecidas”, disse o secretário Fabrício Marques, da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag).

Embora não tenha feito mudanças na capital, o governador Renan Filho (MDB) citou o desempenho de Maceió no combate à Covid-19, ressaltando a queda expressiva no número de mortes causadas pela doença.

“Nós temos agora menos de um óbito/dia por Covid-19. Nosso sentimento é de que a gente precisa manter as medidas de distanciamento, lavando as mãos usar mascar, mas obviamente há uma clara involução de óbitos na capital, o que permite a gente dar novos passos gradativamente, com muita seriedade”, disse o governador Renan Filho (MDB).

Retorno das aulas presenciais

Ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais no estado. Escolas públicas, privadas e cursos seguem apenas com atividades online.

“Nós vamos aproveitar esse período até o final do mês de agosto para avançar na discussão da educação. Discutir com a comunidade educacional, ouvir os professores, alunos e famílias para que a gente tenha um sentimento médio da sociedade com relação ao retorno”, afirmou Renan Filho.

Foi sinalizada também a possibilidade de uma retomada gradativa, ainda sem data definida, considerando as necessidades específicas de cada segmento, como o setor privado, que tem cobrado uma solução para conseguir manter seus negócios funcionando.

“Nós vamos levar em conta essas peculiaridades e, quem sabe, fazer uma gradativa abertura dos segmentos da educação, que é ampla. Desde a educação infantil até a universidade, cursos específicos, de línguas, de maneira que esse leque tão grande pode nos dar a oportunidade de iniciar uma abertura gradual”, considerou o governador.

De acordo com Renan Filho, o secretário Fábio Farias e a secretária da Educação, Laura Souza, estão reunindo propostas que deram certo em outros estados para adotar em Alagoas as melhores práticas e adequar as escolas às necessidades sanitárias.

Cultura

Outro segmento destacado pelo governador Renan Filho foi o setor de cultura, que também não tem data para retomada dos serviços e eventos presenciais.

“A Secretaria da Saúde entende que o segmento de eventos deve aguardar um pouco mais para que a gente tenha certeza do comportamento da pandemia. Mas nós já vamos também iniciar um amplo diálogo com todo o segmento para que a gente possa, dentro dos tipos de eventos, contribuir para que a gente possa, gradativamente, desenvolver condições para que a retomada possa acontecer”, explicou.

Veja as permissões para reabertura em cada fase:

FASE VERMELHA – Estão mantidas as atuais regras de isolamento e distanciamento sociais.

FASE LARANJA – Aplicação das medidas sanitárias gerais e aplicação das medidas específicas para cada setor autorizado:

todos os setores autorizados na Fase Vermelha;

lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 m² (quatrocentos metros quadrados);

salões de beleza e barbearias;

templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 30% (trinta por cento de sua capacidade).

FASE AMARELA – Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para reabertura:

todos os setores autorizados nas Fases Vermelha e Laranja;

lojas ou estabelecimentos de rua acima de 400 m² (quatrocentos metros quadrados);

shoppings centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres;

templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

bares e restaurantes, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

academias, clubes e centro de ginástica, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

transporte intermunicipal e turístico, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade.

FASE AZUL – Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para reabertura:

todos os setores autorizados nas Fases Vermelha, Laranja e Amarela;

bares e restaurantes, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade;

templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade;

transporte intermunicipal e turístico, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade.

FASE VERDE – Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para reabertura:

todos os setores autorizados nas Fases Vermelha, Laranja, Amarela e Azul de forma integral;

aulas presenciais na rede pública e privada de ensino;

serviço público do Poder Executivo Estadual de forma presencial;

cinemas, teatro, museu e eventos sociais.

