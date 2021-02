Todynho questiona Lumena e expõe decepção com Projota

Além dos fãs que acompanham anualmente o reality show da Globo, vários famosos andam comentando os acontecimentos do BBB 2021. Jojo Todynho, que venceu A Fazenda 2020, não está satisfeita com os rumos do programa e direcionou suas críticas a Lumena e Projota.

A funkeira questionou a capacidade da baiana como psicóloga e ainda confessou a chateação com o rapper: “Eu quero saber aonde essa Lumena fez faculdade. E o Projota? Que decepção! Vou falar pra vocês, tenho visto coisas nesse BBB que a gente para para pensar“.

Internautas tem criticado Projota por não agir nas vezes em que Lumena e Karol Conká andam gritando com Lucas Penteado, além de não se manifestarem nas vezes que debocham do sotaque de Juliette.

Jojo enxergou no reality uma reflexão sobre a personalidade dos famosos: “A gente tem respeito, admiração e carinho por pessoas que não existem, porque na internet vendem uma coisa e na vida real é outra. Por isso que eu falo pra todo mundo: plantou limão, não vai colher morango. Uma hora a casa cai. Que vergonha, o programa inteiro“.

Vale lembrar que pelo segundo ano consecutivo estão repetindo a fórmula de unir inscritos anônimos (Pipoca) e convidados famosos (Camarote). Dessa vez o número foi igual: 10 para cada. Lumena também é DJ de pagodão baiano e Projota é conhecido por suas músicas de rap.

Na semana passada, Jojo Todynho também criticou Karol Conká por debochar da fé de Lucas Penteado: “Acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Karol questiona ele desdenhando do poder sobrenatural. ‘Cadê ele?’. Deus é amor, mas é fogo consumidor“.

“Toda minha admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos. gente tem que passar a verdade do que a gente é. Não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos. Muita hipocrisia, muita falação e pouca atitude“, finalizou a cantora, detonando a postura da colega de profissão no Big Brother Brasil.

Fonte: RD1