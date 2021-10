Tombamento de caminhão deixa feridos em rodovia de Maceió

Duas pessoas ficaram feridas após tombamento de caminhão na AL-105, entre o bairro do Benedito Bentes, em Maceió e o município de São Luís do Quitunde. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) por volta das 6h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e foi preciso um socorro de quatro viaturas para o atendimento. Quando os militares chegaram ao local do acidente, a outra vítima já estava fora do caminhão.

As duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não se tem informação do que causou o acidente.

Fonte: G1/AL