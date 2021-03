Tonico Pereira diz que é viciado em sexo

O ator Tonico Pereira contou que é viciado em sexo. Aos 72 anos, ele não vê problema em realizar o ato excessivamente. Em conversa ao jornal O Globo, Tonico disse: “Gosto muito. Talvez o sexo seja um dos meus vícios mais fortes. Para mim, não é doença, é saudável”.

Ele também falou da saúde e sobre a participação na novela ‘Um Lugar ao Sol’, da Globo. Ele já chegou a ser cortado da novela ‘A Dona do Pedaço’ em 2019 por causa de uma trombose, mas garante que está tudo bem.

O ator se vacinou contra a Covid-19 no sábado (27), mas não comemorou. Ele lamenta que o restante da população não tenha acesso à vacina de maneira rápida e efetiva. “Prefiro eu morrer do que as pessoas ao meu lado, porque não tenho mais lágrimas”, disse.

Tonico disse que não parou de fumar mesmo passando por uma pneumonia e outros problemas de pulmão. Ele descreveu os problemas, sem saber “como superou tudo”.

Fonte: IG