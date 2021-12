Torneio de beach tennis em Penedo movimenta economia da cidade

Penedo recebe entre os dias 09 e 12 de dezembro centenas de praticantes de beach tennis, atletas profissionais e amadores inscritos na primeira grande competição do esporte ainda recente, mas que conquista mais pessoas a cada dia.

A realização do 1º Open Penedo de Tennis Beach comprova que o turismo de negócios e eventos injeta recursos na economia do município, a começar pelos meios de hospedagem da cidade.

A alta ocupação dos leitos significa que a presença dos visitantes gera mais circulação de dinheiro na área de comércio e serviços, desde bares, restaurantes e lanchonetes aos supermercados, postos de combustíveis, farmácias e outros setores.

Nova Prainha do São Francisco

O primeiro torneio de beach tennis de Penedo será realizado na Nova Prainha do São Francisco, área de lazer localizada na orla que já recebeu o Penedo Náutico e outros eventos musicais.

Uma arena com arquibancadas, camarote, praça de alimentação, banheiros e quadras de beach tennis será instalada na Nova Prainha, com iluminação e apresentação de bandas e artistas locais nos finais de tarde, tudo com acesso gratuito do público e apoio da Prefeitura de Penedo.

De acordo com os organizadores do Open Penedo de Tennis Beach, uma quadra permanente deverá ser instalada para incentivar a prática do esporte na cidade que avança em sua consolidação como polo turístico de grandes eventos.

por Fernando Vinícius – Decom PMP