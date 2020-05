Totalmente Demais bate recorde e alavanca horário nobre

A Globo alcançou ótimos índices de audiência com Totalmente Demais. A edição especial da novela das 19h estrelada por Marina Ruy Barbosa, Fábio Assunção e Felipe Simas bateu recorde no capítulo de da última terça-feira (12).

De acordo com os dados consolidados na Grande São Paulo, a trama escrita pela dupla Rosane Svartman e Paulo Halm registrou 31,7 pontos de média e foi a terceira maior audiência do dia. Os números alcançados ontem e nos dias anteriores são maiores na comparação com a exibição original, entre o final de 2016 e o início e início de 2016.

A audiência continuou em alta com Fina Estampa, a atração mais vista da emissora carioca ontem. Ao todo, a novela estrelada por Lilia Cabral e Christiane Torloni fechou com 35,5 pontos de média.

Com Êta Mundo Bom!, o Vale a Pena Ver De Novo registrou 19,6 de média. Longe do sucesso das “irmãs”, Malhação – Viva a Diferença e Novo Mundo ficaram abaixo da meta. Exibida no final da tarde, a novela teen registrou 19 pontos de média. Logo depois, a história de Dom Pedro (Caio Castro) alcançou 20 pontos.

Durante o dia, a Globo foi bem com o Encontro com Fátima Bernardes (8,2), assim como Sessão da Tarde com o filme Mara e o Senhor do Fogo (12,6), a série Manifest (13,4), Quantico (6,7) e Corujão (4,9).

Fonte: RD1