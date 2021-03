Toyota vai suspender a produção no Brasil por 10 dias

A Toyota engrossou a fileira das montadoras que decidiram suspender a produção de veículos no Brasil por causa da pandemia de coronavírus. A partir de segunda-feira (29), as quatro fábricas da Toyota, localizadas em São Bernardo do Campo (SP), Indaiatuba (SP), Sorocaba (SP) e Porto Feliz (SP), pararão por até 10 dias corridos.

A Toyota do Brasil informa que tomou a decisão em conjunto com os sindicatos locais. A medida tem como objetivo contribuir com a redução de circulação de pessoas no momento mais crítico da pandemia no país, além de atender a antecipação de feriados por parte de autoridades em algumas dessas regiões.

As plantas de São Bernardo do Campo, Sorocaba e Porto Feliz têm retorno previsto para o dia 5 de abril, enquanto a unidade de Indaiatuba retornará no dia 6 de abril. Os colaboradores administrativos também respeitarão a antecipação dos feriados.

Segundo uma nota divulgada pela empresa, “a Toyota do Brasil possui um total de 5.600 colaboradores em todo o país e continuará a agir avaliando a situação momento a momento, seguindo as orientações das autoridades locais e, principalmente, colocando a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e de seus familiares em primeiro lugar”.

Além da Toyota, as seguintes empresas decidiram suspender a produção pelo mesmo motivo: Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Scania e Volvo.

Fonte: Terra