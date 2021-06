Trabalhadores que atuam na linha de frente de combate à Covid são homenageados em Penedo

O empenho do pessoal que atua na linha de frente no combate ao coronavírus em Penedo torna o município referência positiva no controle da pandemia em Alagoas. O trabalho desenvolvido por trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde é inegável, digno da homenagem preparada nesta terça-feira, 22.

Do motorista ao médico, todas as categorias diretamente envolvidas no enfrentamento à Covid-19 foram parabenizadas, com entrega de placa comemorativa a um representante de cada setor, principalmente da Unidade de Referências em Síndromes Gripais e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Entre discursos de agradecimento e relatos do cotidiano de trabalho contra o vírus e a ignorância propagada de forma irresponsável e intencional, se sobressai o reconhecimento da assistência humanizada realizada em Penedo por profissionais dedicados a salvar vidas.

Nessa luta em favor do outro, somente o pessoal da Unidade de Referência em Síndromes Gripais atendeu 21.557 moradores de Penedo no período de praticamente um ano. O centro de triagem foi instalado pelo ex-Secretário de Saúde Marcos Beltrão, um dos homenageados pela SEMS.

O número de atendidos na Unidade de Referência equivale a aproximadamente um terço da população do município que, em outra frente de atuação contra o coronavírus, já imunizou mais de vinte mil pessoas com a primeira dose da vacina contra Covid.

Infelizmente, antes que a ciência conseguisse produzir o imunizante contra o coronavírus, três dedicados profissionais da Medicina que trabalhavam em Penedo perderam a luta contra o vírus.

A médica Iana Lúcia Moura Silva Omena e os médicos Karl do Rego Lima e Luiz Tadeu de Andrade Coutinho faleceram em decorrência da Covid-19, profissionais da saúde também homenageados com o reconhecimento público dos serviços prestados à população e entrega de placa aos familiares.

“Vocês são nossos verdadeiros heróis que trabalham dia e noite para salvar vidas e merecem nossos agradecimentos e parabéns”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, concluindo seu pronunciamento mencionando que, se Deus quiser, não haverá mais necessidade de manter o centro de triagem para Covid funcionando porque toda a população estará vacinada contra o coronavírus.

por Fernando Vinícius