Transmissão do coronavírus em Alagoas cresce 35%, dizem pesquisadores

O relatório do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), divulgado nesta segunda-feira (7), mostra que a incidência de casos da Covid-19 na 49ª Semana Epidemiológica (SE) em Alagoas foi 35% maior que a observada na semana anterior.

Na 49ª Semana Epidemiológica, de 29 de novembro a 5 de dezembro, foram registrados 1.687casos da doença, 442 a mais que na semana anterior. Apesar na alta nos casos, a média móvel de mortes continua em queda.

Os aumentos mais significativos continuam sendo observados nos dois maiores municípios alagoanos, Maceió e Arapiraca, que registraram aumento de 64% e 25% no número de novos casos, respectivamente.

Segundo os pesquisadores, o descontrole na transmissão do novo coronavírus no estado, observado nas últimas semanas, tem refletido no aumento da incidência de casos.

“Dado o número alto de suspeitos, que no boletim de hoje está em 4.684, a tendência de alta deverá se manter nas próximas semanas”, alertou Gabriel Badué, coordenador do Observatório.

O Rt, que é o número reprodutivo efetivo, indica quantas pessoas um infectado pode contaminar, em média. Quando esse número é menor que 1, a transmissão segue num estágio de controle. Em Alagoas, o atual estágio aponta um Rt de 1,33, o que confirma o descontrole da doença.

A conclusão final do relatório aponta para a necessidade da manutenção das medidas de higiene das pessoas e normas de prevenção, como evitar aglomerações.

“Ainda se faz necessária a manutenção de todos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, entre os quais o uso da máscara, a higienização das mãos e a não formação de aglomerações, ao tempo que reafirmamos a necessidade da adoção de medidas eficazes de controle e fiscalização de espaços comerciais e públicos sob responsabilidade dos gestores estaduais e locais”, diz trecho do relatório.

Fonte: G1/AL