Transmissões esportivas nas Web Rádios OparaNews e Rádio São Francisco deste final de semana

Nesta final de semana tem início o Campeonato Brasileiro da Série A, C e D. Já a Série B teve seu início nesta sexta, 28, e o destaque foi a derrota do nosso representante alagoano (CSA) diante do Náutico, nos aflitos, pelo placar de 1 a 0.

As web rádio Opara News e Rádio Francisco irão retransmitir alguns jogos nas competições nacionais, seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Confira abaixo os horários e os jogos que serão transmitidos neste final de semana pelas web rádio OparaNews e Rádio São Francisco:

SÉRIE B: Sábado – 29/05

CRB x Remo – às 16:00 horas

SÉRIE A: Sábado – 29/05

São Paulo x Fluminense – às 21:00 horas

SÉRIE A: Domingo – 30/05

Flamengo x Palmeiras – às 16:00 horas

Acesse o link:

https://webradiooparanews.com/

https://www.radios.com.br/aovivo/opara-news/27871

https://radiosaofrancisco.com/

https://www.radios.com.br/aovivo/radio-sao-francisco/178992

por Redação