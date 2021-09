Transporte complementar é paralisado em protesto contra o valor dos combustíveis

Os motoristas dos transportes complementares de Alagoas realizam nesta quarta-feira (29) uma carreata em Maceió. As motivações são, principalmente, o aumento no preço dos combustíveis, cobrança por reajuste salarial e mais fiscalização aos transportes clandestinos. O serviço foi paralisado em todo o estado.

“Pedimos que o governador do estado junto com a Assembleia Legislativa conceda a isenção do ICMS. Não estamos mais aguentando o preço do diesel, não temos mais condições de trabalhar”, relatou Aldo Jorge secretário da associação de transportadores complementares de União dos Palmares.

A categoria se concentrou na rodoviária de Maceió por volta das 8h, de onde saiu em carreata pelo Centro até o Tribunal de Justiça (TJ).

Por causa da mobilização, a previsão é de que os transportes só voltem a circular normalmente na quinta (30).

O percurso da carreata passa pelo Palácio do Governo, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) e Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), concluindo a manifestação no TJ.

“Queremos também negociar o valor da outorga, a permissão para realizar o transporte, porque ficamos parados durante quatro meses a princípio, depois paramos por mais três meses e agora estamos trabalhando em marcha lenta, então não temos condições. Estamos pedindo que o Governo do Estado dê um desconto de pelo menos 50%”, disse o secretário.

Fonte: G1/AL