TRE e forças de Segurança se reúnem em Coruripe para aliviar tensão na campanha

O clima acirrado na campanha eleitoral no município de Coruripe mobilizou a direção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Alagoas, do Ministério Público Estadual (MPE) e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para uma encontro, na manhã desta quarta-feira (4), com o objetivo de acalmar os ânimos. Por lá, os principais candidatos à disputa da prefeitura são primos (Marcelo Beltrão – PP e Maykon Beltrão – MDB), mas vivem se alfinetando, sobretudo nas redes sociais.

A Justiça Eleitoral tomou conhecimento, por meio do Serviço de Inteligência, que, em 10 municípios alagoanos, as velhas rixas políticas voltaram à tona, colocando em risco o processo eleitoral. Por isso, uma reunião foi convocada, inclusive, com a presença dos que estão concorrendo aos cargos majoritários e proporcionais.

Em Coruripe, especificamente, uma troca de postagens nas redes sociais entre o deputado federal Marx Beltrão (MDB) e um vereador, contendo ofensas pessoais, colocou mais lenha na fogueira. Marx apoia Maykon na sucessão municipal. O TRE indeferiu pedido de tropas federais para o município.

“Estamos aqui para mostrar que estamos firmes, para dizer que, nas eleições, não pode haver violência. Sabemos que há acirramento entre pessoas queridas e familiares. Estamos aqui para pedir a paz, para que nada aconteça. Se acontecer, prometemos rigor das autoridades policiais. Enquanto vice-presidente do TRE, estou pedindo moderação dos candidatos. Eu sei que esse acirramento acontece por conta do momento em que estamos a vivenciar. A permanência dessa pandemia gera perda de pessoas queridas, mas todos nós, que estamos aqui, temos esse grau de responsabilidade”, afirmou o vice-presidente e corregedor do TRE, desembargador Otávio Praxedes.

Ele ainda direcionou a fala aos parentes que estão pleiteando a cadeira de prefeito do município. “Então, Maykon e Marcelo [Beltrão], vocês são primos. A palavra do TRE é fazer a coisa dentro do processo democrático e na paz. O tribunal tomou todas as providências ao seu alcance”, completou.

O subcorregedor do TRE, Maurício Brêda, explicou que a presença dos membros da Corte em encontros desta natureza tem caráter pedagógico. “A presença de todas as autoridades aqui será vista por todos em nosso Estado, e isso vai mostrar a integração de todas as forças. Quero dizer que a iniciativa está trazendo para a população aquilo que ela mais sente falta: o apoio. Esse é o recado para quem está envolvido nas campanhas. Eles estão vendo que todas as autoridades estão agindo de maneira conjunta, e isso traz força para todos nós”.

Representando o Conselho Estadual de Segurança Pública (Conseg), o advogado Fábio Ferrário avisou que o colegiado vai atuar de acordo com o levantamento da inteligência das polícias. “O Conseg foi provocado algumas vezes por candidatos desses municípios que estavam no radar da Segurança Pública. Viemos pra garantir a segurança da população”.

O chefe do MPE, Márcio Roberto Tenório Albuquerque, alertou que os envolvidos em possíveis atos violentos antes e durante o pleito serão responsabilizados. “Todas as cidades de Alagoas terão membros no MPE atuando nas eleições. Nós destinamos mais 37 promotores de Justiça para atuar no dia da votação. Quero crer que os candidatos de Coruripe jamais irão permitir que ocorra violência durante o pleito eleitoral. Mas tenham convicção que o MP garantirá a defesa da cidadania”.

A SSP informou que o planejamento estratégico da região Sul é diferenciado e o serviço reservado está trabalhando no sentido de identificar, antecipadamente, possíveis atos violentos. “Quem deve ganhar é a democracia, e isso não se faz com ameaças, vídeos e nem violência. Não iremos aceitar nenhum desvio de conduta. A gente espera evitar dissabor nessa eleição, que é um pleito diferente, com um clima de pandemia, de precaução”, afirmou o secretário de Segurança, coronel Lima Júnior.

Já o juiz Felipe Ferreira, 7ª Zona Eleitoral, esclareceu que o Poder Judiciário vai trabalhar para fazer cumprir a lei. “Tenho certeza de que a presença das autoridades policiais aqui, hoje, dá uma tranquilidade maior para atuar. O estado todo está de olho nas eleições que transcorrem em Coruripe. A Polícia Militar garantiu a segurança, e eu confio. Esperamos contar com a tranquilidade e estamos esperançosos e envaidecidos de saber que não estamos sós. O TRE está dando esse apoio tão notável”.

O coronel Marcos Sampaio, comandante da PM, informou que a corporação vai antecipar o patrulhamento no município, diante do clima de animosidade. “O Bope estará aqui para as diligências necessárias. A PM vai garantir a tranquilidade da população. A partir do dia 9, a polícia vai estar presente, para que a gente possa ter um pleito tranquilo em Coruripe e deixar que o cidadão escolha o que ele acha melhor”.

O delegado Leopoldo Lacerda disse que a Polícia Federal (PF) estará presente no município, não só com a equipe, mas com apoio de suporte. “Nós utilizaremos a inteligência e tecnologias. Já estamos trabalhando, existe um planejamento integrado. Já estamos recebendo denúncias, que passam pelo TRE, e nós estamos apurando. Para essas denúncias mais graves, fake news, qualquer crime cometido através da internet, já possuímos um grupo especial para atuar de forma eficaz”.

MUNICÍPIOS NA MIRA DO TRE

As cidades que estão mais visadas às vésperas do pleito são Coruripe, Jequiá, Major Izidoro, Batalha, Matriz de Camaragibe, Olivença, São Miguel dos Campos, São Miguel dos Milagres, Junqueiro e Rio Largo.

Estes são os 10 municípios identificados pelo Serviço de Inteligência e citados pelas autoridades da Segurança, que detêm maior probabilidade de vir a ser palco de violência no pleito eleitoral.

CANDIDATOS

Na reunião, Marcelo Beltrão afirmou que tem recebido ataques de origem desconhecida por meio de mensagens e vídeos disparados via aplicativo. “São conteúdos que estão sendo fabricados para denegrir a minha imagem, a minha carreira política, o meu cargo. Gostaria muito de saber a origem e peço a investigação para estes disparos, que chegaram até ao celular do meu filho, de sete anos, que me ligou chorando”, revelou.

Maykon Beltrão, da mesma forma, disse estar sendo vítima de acusações desmedidas pelas redes sociais. “Nunca ameacei e nada do que está sendo feito tem o meu nome envolvido. Quero um pleito seguro e que a democracia vença”.

“Fico feliz em ver tanta autoridade na nossa cidade. Todo mundo sabe que nossa cidade toda teve uma eleição complicada. Sempre fomos perseguidos por essa mesma família. Isso me dá segurança. Minha campanha é pé no chão, de porta em porta. Coruripe tem uma eleição muito complicada. Essa cidade é tão sofrida e nada foi feita por ela”, afirmou o candidato Edinho do Helvio.

Por Tatianne Brandão e Thiago Gomes/Gazetaweb