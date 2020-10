Treinador recusa proposta e diz que fica no CSA

Mozart foi sondado pelo Coritiba sobre um possível retorno para o alviverde paranaense. No entanto, o treinador recusou a investida e apostou no projeto que o CSA vem oferecendo a ele desde a sua chegada, em setembro, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Mozart quer dar sequência ao trabalho que começou há menos de um mês e tem em mente a conquista do acesso com o Azulão à elite do futebol nacional. Além de estabelecer uma hegemonia no cenário do futebol alagoano.

Perguntado sobre uma proposta oficial do clube paranaense em relação ao comandante azulino, o executivo de futebol, Rodrigo Pastana, confirmou e adiantou que Mozart segue no CSA e que, agora, a diretoria fará um contrato formal com o treinador.

Mozart trabalhou como auxiliar-técnico de Jorginho no Coritiba, deixando o Alto da Glória para assumir o comando do CSA, substituindo Argel Fuchs. O ex-jogador coxa-branca, que estava na função desde 2019, comandou interinamente o time, neste ano, na vitória por 2 a 1 em cima do Bragantino, logo após a saída de Eduardo Barroca.

por Raphael Silva/Gazetaweb