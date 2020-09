Tremor de terra no interior sergipano é sentido em São Brás

Um novo tremor de terra foi registrado na Região do Baixo São Francisco, em Sergipe, às 8h32 desta terça-feira (1º). De acordo com o Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste, a magnitude foi de 2.7, maior que as registradas entre domingo (30) e segunda-feira (31) no município de Canhoba.

Moradores das cidades de Amparo do São Francisco e Canhoba relataram que os abalos começaram a ocorrer durante a madrugada desta terça. O tremor também foi sentido no município de São Brás, em Alagoas.

“A nossa região aqui do Baixo São Francisco está sofrendo abalos sísmicos, tremores de terra e os moradores estão com medo. Na madrugada de ontem pra hoje aconteceram três abalos, chegaram a acordar o pessoal da região. E na manhã de todos o mais forte de todos, com um estrondo bem alto e a terra balançando, tremendo”, disse Rafael Barreto, de Amparo.

O professor Fábio Santos, morador do mesmo município, disse que o fato é recorrente.”O tremor de hoje não afetou nada, mas nos deixou assustado, pois foi muito forte. Não é a primeira vez que isso acontece, recentemente foi sentido mais forte na cidade de Canhoba e nós só sentimos reflexos aqui em Amparo, mas hoje em Amparo foi muito forte”.

Em Canhoba, populares contam que esse foi um dos tremores mais fortes já sentidos. “A terra tremeu hoje aqui na cidade de Canhoba, deixando os moradores aflitos. Foi um dos abalos mais fortes já ouvido aqui pela nossa região. Estamos todos preocupados. Boatos nas ruas, as pessoas assustadas com a situação”, disse o morador Wanderley Santos.

Fonte: G1/SE