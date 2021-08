Tremores de terra são registrados no interior de Alagoas

Duas cidades de Alagoas registraram tremores de terra nos últimos dias, segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Os abalos sísmicos, de baixa magnitude, foram captados pelas estações da RSBR, operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Tremor em Cajueiro, na Zona da Mata: segunda-feira (9), à 0h40, de magnitude de 1.7 mR na escala Richter.

Tremor em Pão de Açúcar, no Sertão: sábado (7), às 7h24 , de magnitude 1.6 mR na escala Richter.

Tremores de baixa magnitude resultam da acomodação das falhas geológicas e são considerados normais, segundo a Rede Sismográfica Brasileira.

Os eventos registrados nos últimos dias não causaram danos à população ou imóveis nestes municípios. Não há informação de que órgãos oficiais tenham sido acionados em virtude destes tremores.

Na semana passada, Alagoas passou a transmitir em tempo real os dados da estação sismográfica de Anadia para a UFRN. Esses dados são importantes para o monitoramento da atividade sísmica no estado e também no Nordeste.

Sobre a Rede Sismográfica

A RSBR é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país.

As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), além do LabSis/UFRN e do Observatório Nacional (ON).

A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

Fonte: G1/AL