Três homens são presos com pedras preciosas sem comprovação de origem

Três homens foram presos na BR-423, em Canapi, na quinta-feira (17), com 139 pedras preciosas em um carro. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três homens estavam viajando em um Vw/Voyag, com placa de Governador Valadares, Minas Gerais. Eles falaram para os policiais que estavam indo para o Rio Grande do Norte, que trabalhavam com a lapidação das pedras e eram os proprietários delas.

No entanto, as pedras não tinham comprovação de origem e de autorização de extração.

Os suspeitos foram encaminhados para Delegacia de Delmiro Gouveia e devem responder pelo crime de usurpação de patrimônio da União. As pedras foram levadas para perícia da Polícia Federal.

Fonte: G1/AL